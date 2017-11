Judaïsme

Qu’est-ce que le midrash ?

Ce terme vient de l’hébreu drsh, qui signifie «rechercher», «examiner». Il s’agit d’une méthode d’exégèse et d’interprétation élaborée par des rabbins pour aller au-delà du sens littéral du texte biblique et en dégager le sens profond. Au début du Moyen Âge, le midrash se divise en deux branches : le midrash halakha (qui reprend l’enseignement dispensé dans les académies et a une portée plutôt juridique) et le midrash haggada (élaboré à partir des sermons des synagogues, de portée plus morale).

Car, au-delà de la législation, les rabbins s’attachent à forger l’âme du peuple juif et développent toute une littérature faite de maximes, de légendes et d’enjolivement du récit biblique. Si les haggadot n’ont pas la même autorité que la halakha, ils l’influencent et sont d’une grande richesse spirituelle. Mais le midrash constitue tout de même une analyse de texte rigoureuse. Les rabbins, qui connaissaient le texte biblique par cœur et considéraient son unité comme fondamentale, «avaient dressé des listes d’apparition de chaque mot qui leur permettaient d’établir des concordances entre les différentes apparitions de ces mots, mais également des événements, des thèmes…», explique le site de formation au judaïsme Akadem (1).

Cette littérature, qui s’étend depuis la chute du second Temple (70 après Jésus-Christ) jusqu’au XIVe siècle, influence aussi le christianisme et l’islam, le Coran rapportant des récits bibliques dérivés du midrash.

Quelle est la spécificité du midrash halakha ?

Le midrash halakha porte sur les textes législatifs du Pentateuque (la Torah) dont il scrute les versets, voire les termes, afin de préciser la loi (halakha) et «les règles applicables dans la pratique rituelle que la Bible n’exprime pas en toutes lettres», expliquent Jacob Newman et Gabriel Sivan (2).

Quatre recueils de midrash halakha sont généralement recensés. La Mekhilta se rapporte au texte de l’Exode. Le Sifra concerne le livre du Lévitique. Deux recueils portent le nom de Sifré et sont consacrés l’un au Deutéronome, l’autre au livre des Nombres. Il n’existe pas de littérature du midrash halakha concernant le livre de la Genèse.

Quelle est la spécificité du midrash haggada ?

De manière générale, le midrash a recours beaucoup plus au domaine de la haggada (domaine narratif) que de la halakha (domaine légal). Ce qui fait que son style est parfois qualifié «d’improvisation poétique». Pour comprendre les haggadot, «il faut penser à l’élément de jeu et de licence poétique qui intervient chez un narrateur, créateur ou artiste», d’après l’Encyclopedia Judaica. Le rabbin utiliserait le texte comme prétexte à «un discours édifiant ou apologétique, en choisissant la forme propre à surprendre et à capter l’attention de l’auditoire».

Selon le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (Cerf), «les sages ne considéraient pas seulement la Bible comme un récit de la Révélation divine dans le passé mais comme un texte s’adressant aux hommes du temps présent avec leurs interrogations et leurs préoccupations». C’est donc une interprétation permettant d’actualiser les textes bibliques qui est proposée par les rédacteurs du midrash haggada. Pour eux, chaque verset peut être interprété indépendamment de son contexte. Le midrash permet aussi de « combler les vides » parfois laissés par le texte biblique. «Ainsi, par exemple, après le récit du combat et de la victoire d’Abraham sur les cinq rois (Genèse 14), il est dit en Genèse 15 qu’après ces événements la parole divine s’adressa à Abraham dans une vision, en ces termes : “Ne crains pas, Abraham…” Le midrash se demande pourquoi Abraham avait peur. Et il répond : “Abraham se demandait, inquiet : et s’il y avait eu un homme juste parmi ceux que j’ai frappés”.» (3) Le principal recueil du midrash haggada est le midrash rabba.

Quelle est l’influence du midrash sur la littérature chrétienne ?

Le midrash porte sur les livres du Pentateuque – les cinq premiers livres de la Bible chrétienne, de la Genèse au Deutéronome, dans l’Ancien Testament. Pour le père Michel Remaud, «les ”Écritures” citées par le Nouveau Testament étaient des Écritures déjà interprétées : les targoum (paraphrase populaire de la Bible hébraïque en araméen, NDLR) et le midrash sont des maillons indispensables de la dynamique qui va de l’Ancien au Nouveau Testament» (4). Le midrash permet ainsi de mieux comprendre l’arrière-plan littéraire non seulement de l’Ancien Testament, mais aussi du Nouveau.

«Si le principe même de la possibilité d’un éclairage des textes évangéliques par les traditions rabbiniques n’est guère mis en doute, le style particulier du midrash, généralement déroutant pour le lecteur chrétien, constitue pour certains un obstacle difficile à surmonter, écrit par ailleurs le père Remaud (5). Cette difficulté ne doit pas masquer au lecteur l’intérêt de tels rapprochements. Les Évangiles, on ne saurait trop le rappeler, ne sont pleinement intelligibles que s’ils sont mis en référence avec leur milieu d’origine.» Pour pouvoir comprendre l’Ancien Testament, il faut donc passer par la culture juive de l’époque pour lire la Bible comme les rédacteurs du Nouveau Testament la lisaient.

Clémence Houdaille